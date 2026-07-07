Propuesta de Ocio: CaixaForum+ acoge un ciclo de cine doméstico comisariado por Efrén Cuevas y Lourdes Esqueda

7 Jul 2026 por Juan Carlos Bello

El ciclo reúne una selección de documentales internacionales que utilizan películas familiares, archivos personales y testimonios para reconstruir historias íntimas marcadas por grandes acontecimientos históricos.

Entre los títulos destaca ‘A Family Gathering’, de la estadounidense Lise Yasui, un retrato de su abuelo, detenido por el FBI tras el ataque japonés a Pearl Harbor.

A través de archivos familiares y entrevistas, la directora recupera la memoria de una familia japonesa-estadounidense que sufrió el internamiento durante la Segunda Guerra Mundial.

Hungría, la Shoah y el comunismo

El cineasta húngaro Péter Forgács participa con dos películas. En ‘Free Fall’, reconstruye la vida cotidiana en Hungría entre 1937 y 1944 mediante cine doméstico, combinándolo con imágenes de archivo para reflejar la persecución antijudía y la Shoah.

Su continuación, ‘Class Lot’, amplía ese recorrido histórico con imágenes filmadas entre 1946 y 1968, mostrando las primeras décadas del régimen comunista húngaro tras la Segunda Guerra Mundial.

La experiencia de los japoneses estadounidenses

En ‘Something Strong Within’, el estadounidense Robert A. Nakamura recupera la historia de los japoneses estadounidenses enviados a campos de internamiento durante la guerra.

El documental combina imágenes de archivo y testimonios personales para destacar la resiliencia y la fortaleza de quienes perdieron sus derechos y pertenencias.

Retratos familiares marcados por la ausencia

La italiana Alina Marazzi firma ‘Un’ora sola ti vorrei’, un documental en el que reconstruye la vida de su madre, fallecida cuando ella era niña.

La película utiliza filmaciones familiares, diarios y correspondencia para elaborar un relato profundamente emotivo sobre la pérdida.

Por su parte, el canadiense Laurence Green presenta ‘Reconstruction’, una propuesta experimental centrada en los secretos familiares, los prejuicios sociales y la fragilidad de la memoria.

El conflicto de Oriente Próximo desde el ámbito familiar

La directora israelí Michal Aviad ofrece en ‘For my children’ una reflexión sobre el futuro de sus hijos tras el estallido de la segunda Intifada.

La película combina material familiar y archivo histórico para mostrar cómo distintas generaciones afrontan un conflicto que sigue marcando la vida cotidiana.

Infancia, recuerdos y cine doméstico

Desde Francia llega ‘Caméo’, de Laurent Marboeuf, quien regresa al barrio donde creció para reencontrarse con la pareja española que cuidó de él durante su infancia, revisando junto a ellos antiguas grabaciones familiares.

También forman parte de la programación ‘The Family Album’, de Alan Berliner, un collage construido con películas caseras rodadas entre las décadas de 1920 y 1950 que reflexiona sobre los rituales familiares y el paso del tiempo.

En ‘Un instante en la vida ajena’, José Luis López Linares recupera las filmaciones amateurs de Madronita Andreu, ofreciendo un retrato de la burguesía catalana de principios del siglo XX.

Exilio, migración y memoria personal

La programación incluye además ‘A World Not Ours’, de Mahdi Fleifel, un retrato de tres generaciones de refugiados palestinos en un campo del Líbano.

Junto a esta obra se proyectarán ‘Video Blues’, de Emma Tusell, y ‘Memorias, norias y fábricas de lejía’, de María Zafra Cortés, que aborda la migración de trabajadores andaluces hacia la industria catalana mediante imágenes familiares y relatos orales.

Cortometrajes sobre superación y experiencias personales

Entre los cortometrajes figura ‘Agua’, de Marina González Fortuño, que rinde homenaje a un padre a través de la historia de una joven con discapacidad intelectual que encuentra en el mar un espacio de libertad.

También se proyectará ‘Lo que no fue’, de Sandra Ruesga, un documental autobiográfico sobre el proceso emocional tras un aborto, así como ‘Y in Vyborg’, de Pia Andell, que reconstruye la historia de una familia finlandesa marcada por la guerra con la Unión Soviética mediante películas domésticas rodadas entre 1938 y 1949.