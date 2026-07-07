La mayoría de los españoles percibe un trato desigual de la Justicia hacia los políticos

Nueve de cada diez españoles consideran que la Justicia no actúa con imparcialidad cuando se trata de políticos y creen que estos no reciben el mismo trato que el resto de los ciudadanos, según los resultados de un estudio sobre la percepción del sistema judicial.

Desconfianza en la imparcialidad

El informe refleja un elevado nivel de desconfianza en la independencia de la Justicia en los casos relacionados con responsables políticos. La mayoría de los encuestados opina que existen diferencias en la forma en que se aplican los procedimientos judiciales.

Los resultados ponen de manifiesto una percepción crítica sobre el funcionamiento del sistema judicial en este ámbito.

Percepción ciudadana

El estudio analiza la confianza de la población en las instituciones y muestra que una amplia mayoría considera que los políticos reciben un trato distinto al del resto de ciudadanos cuando se enfrentan a procesos judiciales.

Un debate abierto

La encuesta vuelve a situar en el centro del debate la confianza en las instituciones y la percepción de igualdad ante la ley, uno de los aspectos que más preocupa a la ciudadanía según el informe.