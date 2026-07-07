Junio de 2026 fue el segundo más caluroso y el tercero más seco desde que hay registros

Temperaturas excepcionalmente altas

Los datos reflejan un mes marcado por las anomalías térmicas, con numerosos episodios de calor intenso que elevaron la temperatura media hasta situarla entre las más altas registradas en las últimas seis décadas.

Las altas temperaturas afectaron a buena parte del territorio nacional y favorecieron la aparición de olas de calor antes del inicio oficial del verano.

Escasez de precipitaciones

Además del calor, junio destacó por el déficit de lluvias, lo que lo convierte en el tercer mes de junio más seco desde 1961. La falta de precipitaciones ha agravado la sequedad del terreno y aumentado el riesgo de incendios forestales.

Un escenario de mayor riesgo climático

La combinación de calor extremo y escasez de lluvias incrementa la presión sobre los recursos hídricos y favorece la propagación de incendios. Los expertos advierten de que este tipo de episodios son cada vez más frecuentes y recomiendan mantener medidas de prevención y adaptación frente a los efectos del cambio climático.