Juanjo Artero, nuevo secretario general de la Unión de Actores y Actrices

El actor Juanjo Artero ha sido elegido nuevo secretario general de la Unión de Actores y Actrices, cargo desde el que asumirá la representación de la organización y la defensa de los intereses de los profesionales de la interpretación.

Nueva etapa al frente del sindicato

Artero inicia una nueva etapa al frente de la entidad con el objetivo de impulsar los derechos laborales del colectivo y afrontar los principales retos del sector audiovisual y escénico.

La organización ha renovado su dirección en un momento marcado por los cambios en la industria cultural y la transformación del mercado laboral.

Defensa de los profesionales de la interpretación

Entre las prioridades de la nueva dirección figuran la mejora de las condiciones laborales, la protección social de los intérpretes y el fortalecimiento del papel de la Unión de Actores y Actrices como interlocutor del sector.

Compromiso con el sector cultural

Con esta designación, Juanjo Artero asume el liderazgo de una de las principales organizaciones representativas de los actores y actrices en España, con el propósito de reforzar el apoyo a los profesionales y promover el desarrollo de la actividad cultural.