Fuente Ymbro abre San Fermín con un primer encierro rápido y multitudinario

7 Jul 2026 por Redacción Irispress

Los toros de Fuente Ymbro han protagonizado el primer encierro de San Fermín, una carrera rápida y marcada por la gran afluencia de corredores en las calles de Pamplona.

Carrera veloz desde Santo Domingo

El encierro transcurrió a gran velocidad desde los primeros metros, con la manada agrupada durante buena parte del recorrido. La elevada presencia de participantes generó momentos de tensión, especialmente en los tramos más estrechos.

Gran expectación en Pamplona

Miles de personas siguieron el arranque de los encierros, uno de los actos más esperados de las fiestas de San Fermín. El dispositivo sanitario y de seguridad permaneció desplegado durante todo el recorrido.

Inicio intenso de las fiestas

Con este primer encierro, San Fermín abre su calendario taurino con una carrera intensa que marca el comienzo de una semana de festejos y tradición en Pamplona.