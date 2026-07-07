Explosiones cerca del hotel de Macron en Damasco dejan al menos 18 heridos

Al menos 18 personas han resultado heridas tras la explosión de dos bombas en las inmediaciones del hotel donde se aloja el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su visita a Damasco. Las autoridades sirias han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Dos detonaciones en la capital siria

Las explosiones se produjeron cerca del establecimiento donde se encuentra hospedado el mandatario francés, provocando heridas a 18 personas y una fuerte movilización de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad.

Por el momento, no se ha informado de que Emmanuel Macron o los miembros de su delegación hayan resultado afectados.

Investigación en marcha

Las autoridades trabajan para determinar la autoría y las circunstancias del ataque, mientras se ha reforzado la seguridad en los alrededores del hotel y en otros puntos estratégicos de la capital.

Máxima alerta durante la visita oficial

El incidente se produce en el marco de la visita oficial del presidente francés a Siria, un viaje seguido de cerca por la comunidad internacional debido a la compleja situación de seguridad que atraviesa el país.