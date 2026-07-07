El Ingreso Mínimo Vital alcanza en junio a más de 2,6 millones de personas

7 Jul 2026 por Redacción Irispress

El Ingreso Mínimo Vital llegó durante el mes de junio a 860.458 hogares, beneficiando a un total de 2.627.344 personas, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social.

Más de 860.000 hogares beneficiarios

La prestación continúa consolidándose como una de las principales herramientas de protección social en España, ofreciendo apoyo económico a familias y personas en situación de vulnerabilidad.

Los datos reflejan la amplia cobertura alcanzada por el IMV desde su puesta en marcha, con cientos de miles de hogares recibiendo esta ayuda cada mes.

Protección frente a la exclusión social

El objetivo del Ingreso Mínimo Vital es garantizar unos ingresos mínimos a quienes carecen de recursos suficientes, contribuyendo a reducir el riesgo de pobreza y exclusión social.

La prestación se complementa, en muchos casos, con otras ayudas destinadas a favorecer la inclusión laboral y social de los beneficiarios.

Continúa la expansión del programa

El Ministerio de Seguridad Social mantiene el desarrollo del IMV como uno de los pilares del sistema de protección social, con el propósito de seguir ampliando su alcance y mejorar la atención a las personas y familias con mayores dificultades económicas.