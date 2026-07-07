El CSIC señala que reducir la mortalidad del lobo es esencial para garantizar su recuperación

Un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas concluye que disminuir la mortalidad de los lobos es una de las medidas más eficaces para favorecer la recuperación de sus poblaciones y reforzar su conservación a largo plazo.

La supervivencia, factor determinante

La investigación destaca que aumentar la supervivencia de los ejemplares tiene un impacto directo en la estabilidad y crecimiento de las poblaciones de lobo, por encima de otros factores analizados.

Los científicos subrayan que reducir las muertes, tanto por causas naturales como de origen humano, resulta clave para mejorar el estado de conservación de la especie.

Base para futuras medidas de gestión

El estudio aporta nuevas evidencias que pueden servir de apoyo en la planificación de políticas de conservación y gestión del lobo, una especie cuya protección sigue siendo objeto de debate en distintas regiones.

Equilibrio entre conservación y convivencia

Los investigadores destacan la importancia de desarrollar estrategias que compatibilicen la conservación del lobo con la actividad ganadera y la gestión del medio natural, con el objetivo de garantizar la viabilidad de la especie a largo plazo.