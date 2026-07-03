Venezuela mantiene la búsqueda de supervivientes tras elevar a 2.595 los muertos por los terremotos

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha asegurado que la fase de búsqueda y rescate continúa activa tras elevarse a 2.595 la cifra de víctimas mortales por los terremotos que han sacudido el país.

Siguen los trabajos sobre el terreno

Los equipos de emergencia continúan desplegados en las zonas más afectadas, donde siguen removiendo escombros y atendiendo a la población damnificada. Las autoridades no descartan que el balance de fallecidos pueda seguir aumentando.

Atención a los afectados

Además de las labores de rescate, el Gobierno venezolano mantiene activados dispositivos de asistencia para trasladar heridos, habilitar refugios temporales y distribuir ayuda básica entre las personas que han perdido sus viviendas.

Emergencia nacional

Los terremotos han dejado graves daños en infraestructuras, viviendas y servicios esenciales, mientras organismos internacionales y países aliados continúan enviando apoyo humanitario para reforzar la respuesta a la catástrofe.