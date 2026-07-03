Un menor pierde la vida tras un tiroteo en un parque de Barcelona

Un menor ha fallecido tras resultar herido en un tiroteo ocurrido en el parque de La Pegaso, en Barcelona. Los servicios de emergencia acudieron al lugar después de recibir el aviso, pero no pudieron salvar la vida de la víctima.

Investigación en marcha

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso e identificar al autor o autores de los disparos. Por el momento no se han facilitado detalles sobre el móvil del ataque.

Los agentes trabajan con la recogida de pruebas y el análisis de los testimonios de posibles testigos para reconstruir lo ocurrido.

Conmoción en el barrio

El tiroteo ha causado una gran conmoción entre los vecinos de la zona, al producirse en un espacio público muy frecuentado. La presencia policial se ha reforzado en los alrededores mientras continúan las diligencias.

Las autoridades han pedido prudencia y han señalado que la investigación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas.