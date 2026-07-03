Trump asegura que Irán ha aceptado «casi todas» las condiciones planteadas por EE.UU.

3 Jul 2026 por Redacción Irispress

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Irán ha aceptado «prácticamente todo» lo que Washington considera necesario en el marco de las conversaciones entre ambos países.

Optimismo sobre las negociaciones

Trump ha mostrado su confianza en la evolución de los contactos diplomáticos y ha asegurado que las negociaciones avanzan de forma positiva. Según el mandatario, las posiciones entre ambas partes se han acercado de manera significativa, aunque todavía quedan aspectos por concretar.

Las declaraciones llegan después de varios días de intercambios diplomáticos destinados a alcanzar un entendimiento sobre cuestiones de seguridad y cooperación bilateral.

Pendientes de un acuerdo definitivo

Pese al optimismo expresado por el presidente estadounidense, por el momento no se ha anunciado un acuerdo definitivo. Las negociaciones continúan abiertas y ambas delegaciones siguen trabajando para cerrar los últimos detalles.

Desde Irán, las autoridades han insistido en ocasiones anteriores en que cualquier compromiso dependerá del cumplimiento de los acuerdos por ambas partes.

Expectación internacional

La evolución del diálogo entre Washington y Teherán es seguida de cerca por la comunidad internacional, que considera que un posible acuerdo podría contribuir a reducir la tensión en Oriente Próximo y favorecer una mayor estabilidad en la región.