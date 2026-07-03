La RAE actualizará la definición de ‘leer’ para reconocer la lectura en Braille

3 Jul 2026 por Redacción Irispress

La Real Academia Española modificará la acepción del verbo ‘leer’ en el Diccionario de la lengua española para incluir expresamente la lectura mediante el sistema Braille. La actualización busca reflejar una definición más inclusiva y adaptada a las distintas formas de acceder a la información escrita.

Una definición más inclusiva

La revisión incorporará la lectura táctil del sistema Braille dentro de la definición del término, reconociendo esta forma de lectura utilizada por las personas con discapacidad visual.

Con este cambio, la RAE pretende adaptar el diccionario a la realidad lingüística y social actual.

Respuesta a una demanda histórica

La modificación responde a una petición planteada desde entidades vinculadas a la discapacidad visual, que reclamaban una definición que contemplara todas las formas de leer, más allá de la percepción visual del texto.

La actualización supone un reconocimiento explícito del Braille como un sistema de lectura en igualdad de condiciones.

Compromiso con la evolución del lenguaje

La Real Academia Española ha destacado que el Diccionario se revisa de forma continua para incorporar cambios que reflejen la evolución del idioma y de la sociedad, adaptando sus definiciones a nuevos usos y sensibilidades.