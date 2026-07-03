La nueva financiación permitirá reducir en más de 70.000 personas la lista de espera de la dependencia

El Ministerio de Derechos Sociales estima que la nueva financiación destinada al sistema de atención a la dependencia permitirá que más de 70.000 personas abandonen la lista de espera y puedan acceder a las prestaciones y servicios que tienen reconocidos.

Refuerzo del sistema

El incremento de los recursos busca acelerar la tramitación de expedientes y mejorar la capacidad de atención de las comunidades autónomas, responsables de gestionar los servicios de dependencia.

El objetivo es reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso a ayudas como la atención domiciliaria, los centros de día o las plazas residenciales.

Mejor atención a las personas dependientes

Desde el Ministerio destacan que la medida contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y de sus familias, además de reforzar la cobertura de un sistema que continúa registrando una elevada demanda.

Menos espera y más recursos

Derechos Sociales confía en que la nueva financiación permita seguir reduciendo el número de personas pendientes de recibir atención y avanzar hacia un sistema más ágil y eficaz, adaptado al envejecimiento de la población y al aumento de las necesidades asistenciales.