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La nueva financiación permitirá reducir en más de 70.000 personas la lista de espera de la dependencia
3 Jul 2026 por Redacción Irispress
El Ministerio de Derechos Sociales estima que la nueva financiación destinada al sistema de atención a la dependencia permitirá que más de 70.000 personas abandonen la lista de espera y puedan acceder a las prestaciones y servicios que tienen reconocidos.
Refuerzo del sistema
El incremento de los recursos busca acelerar la tramitación de expedientes y mejorar la capacidad de atención de las comunidades autónomas, responsables de gestionar los servicios de dependencia.
El objetivo es reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso a ayudas como la atención domiciliaria, los centros de día o las plazas residenciales.
Mejor atención a las personas dependientes
Desde el Ministerio destacan que la medida contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y de sus familias, además de reforzar la cobertura de un sistema que continúa registrando una elevada demanda.
Menos espera y más recursos
Derechos Sociales confía en que la nueva financiación permita seguir reduciendo el número de personas pendientes de recibir atención y avanzar hacia un sistema más ágil y eficaz, adaptado al envejecimiento de la población y al aumento de las necesidades asistenciales.