La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer y su hija en El Fenollar

3 Jul 2026 por Redacción Irispress

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y de su hija en El Fenollar, en Alicante, presuntamente a manos del padre de la menor. Los agentes trabajan para esclarecer las circunstancias del crimen y confirmar el móvil de los hechos.

 

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