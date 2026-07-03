La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer y su hija en El Fenollar

Investigación abierta

El caso permanece bajo investigación y los efectivos desplazados a la zona han iniciado las diligencias para reconstruir lo ocurrido. La principal hipótesis apunta a que el presunto autor sería el padre de la niña, aunque la investigación continúa abierta.

Posible crimen machista

Las autoridades analizan si el asesinato de la mujer puede ser considerado un caso de violencia de género y si la muerte de la menor se enmarca dentro de la violencia vicaria.

De confirmarse, el caso se sumaría al balance oficial de víctimas de violencia machista en España.

Conmoción en la zona

El suceso ha causado una fuerte conmoción entre los vecinos de El Fenollar. Las instituciones han reiterado la importancia de denunciar cualquier situación de violencia y de activar los recursos de protección ante señales de riesgo.