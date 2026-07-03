El triunfo de España en el Mundial dispara la audiencia con un 69,5% de cuota de pantalla

La victoria de la Selección de fútbol de España frente a Austria en el Mundial se convirtió en uno de los acontecimientos televisivos del año al reunir un 69,5% de cuota de pantalla y más de 15,4 millones de espectadores únicos.

Audiencia histórica

El encuentro concentró a millones de espectadores frente al televisor, consolidándose como uno de los programas más vistos de la temporada. El elevado seguimiento refleja el interés despertado por la selección española en una fase decisiva del campeonato.

La retransmisión dominó ampliamente la franja horaria y se situó muy por encima del resto de ofertas televisivas del día.

El Mundial impulsa el consumo televisivo

El avance de España en el torneo continúa impulsando las cifras de audiencia, con un creciente interés entre los aficionados. El partido frente a Austria mantuvo una elevada expectación desde el inicio y registró sus mayores picos de seguimiento durante los momentos decisivos del encuentro.

Pendientes del próximo reto

Tras superar a Austria, la selección española afronta la siguiente ronda del Mundial con el respaldo de una audiencia masiva, mientras las televisiones esperan que los próximos encuentros mantengan el elevado interés de los espectadores.