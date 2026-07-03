El Prado estrena ‘Creadoras del Prado’, una colección editorial dedicada a figuras clave de la historia del arte

Reconocimiento a mujeres influyentes

La iniciativa pretende acercar al público la trayectoria de mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyeron al desarrollo del patrimonio artístico, ya fuera como mecenas, coleccionistas, promotoras o protagonistas de la vida cultural de su época.

El primer libro repasa la figura de Cristina de Suecia, conocida por su interés por el arte, el pensamiento y el coleccionismo, así como por la influencia que ejerció en la Europa del siglo XVII.

Una apuesta por la divulgación

Con esta nueva colección, el Museo del Prado amplía su oferta editorial y refuerza su compromiso con la investigación y la divulgación histórica. Los volúmenes estarán dirigidos tanto al público general como a investigadores interesados en conocer el legado de estas figuras.

La serie aspira a recuperar historias poco conocidas y ofrecer una visión más amplia del papel que desempeñaron las mujeres en la configuración del patrimonio artístico.

Nuevos títulos en los próximos meses

El Prado ha adelantado que ‘Creadoras del Prado’ tendrá continuidad con nuevas publicaciones dedicadas a otras mujeres cuya contribución al mundo del arte y la cultura ha sido determinante a lo largo de la historia.