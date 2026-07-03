El Prado estrena ‘Creadoras del Prado’, una colección editorial dedicada a figuras clave de la historia del arte

3 Jul 2026 por Redacción Irispress

El Museo Nacional del Prado ha presentado ‘Creadoras del Prado’, una nueva línea editorial con la que busca poner en valor el papel de mujeres que desempeñaron un papel relevante en la historia del arte y la cultura. La colección se inaugura con un volumen dedicado a Cristina de Suecia.

 

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