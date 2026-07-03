Arranca la operación verano con 104 millones de desplazamientos previstos

3 Jul 2026 por Redacción Irispress

La operación especial de tráfico del verano arranca con una previsión de 104 millones de desplazamientos por carretera durante los próximos meses. La Dirección General de Tráfico ha preparado un dispositivo específico para ordenar la circulación y reforzar la seguridad en los principales corredores.

Más movilidad en vacaciones

El operativo se centrará en las salidas y retornos de los fines de semana, los cambios de quincena y los accesos a zonas turísticas de costa e interior. Tráfico prevé una elevada intensidad circulatoria, especialmente en las vías que conectan las grandes ciudades con destinos vacacionales.

Refuerzo por el eclipse

El dispositivo incluirá medidas especiales con motivo del eclipse, que podría generar desplazamientos adicionales hacia zonas con mejor visibilidad del fenómeno. Las autoridades recomiendan planificar los viajes, evitar las horas de mayor congestión y consultar el estado de las carreteras antes de salir.

Llamamiento a la prudencia

La DGT recuerda la importancia de respetar los límites de velocidad, evitar distracciones, no consumir alcohol ni drogas al volante y realizar descansos en trayectos largos. El objetivo es reducir la siniestralidad durante uno de los periodos de mayor movilidad del año.