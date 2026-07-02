Venezuela eleva a casi 2.300 los muertos por los devastadores terremotos

Las autoridades de Venezuela han actualizado el balance de víctimas de los terremotos registrados en el norte del país y han elevado a cerca de 2.300 la cifra de fallecidos. Los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas más afectadas mientras aumenta el número de personas desaparecidas y desplazadas.

Prosiguen las labores de búsqueda

Los servicios de emergencia mantienen las operaciones entre los edificios derrumbados con el apoyo de equipos nacionales e internacionales. Aunque las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen con el paso de los días, los trabajos de rescate continúan en varios puntos del país.

Además de las víctimas mortales, miles de personas han resultado heridas o han perdido sus viviendas como consecuencia del desastre.

Graves daños materiales

Los terremotos han causado importantes destrozos en viviendas, hospitales, carreteras y otras infraestructuras esenciales, especialmente en las regiones más próximas al epicentro. Las autoridades siguen evaluando el alcance de los daños y coordinando la atención a los damnificados.

Llega más ayuda internacional

Diversos países y organismos internacionales han reforzado el envío de ayuda humanitaria y de equipos especializados para colaborar en las tareas de rescate y asistencia. Mientras tanto, el Gobierno venezolano mantiene activados los dispositivos de emergencia para atender a la población afectada y avanzar en la recuperación de las zonas devastadas.