Una oleada de ataques rusos deja al menos trece muertos en Kiev

Al menos trece personas han muerto y varias decenas han resultado heridas tras una nueva oleada de ataques lanzados por Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev. Las autoridades ucranianas han informado de importantes daños en edificios residenciales e infraestructuras civiles.

Bombardeos durante la noche

Los ataques, realizados con misiles y drones, provocaron explosiones en distintos puntos de la ciudad y obligaron a activar los sistemas de defensa aérea. Los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros en busca de posibles supervivientes.

Además de las víctimas mortales, varias personas han tenido que ser trasladadas a centros hospitalarios por la gravedad de sus heridas.

Daños en viviendas e infraestructuras

Los bombardeos causaron destrozos en bloques de viviendas, edificios públicos y otras instalaciones, dejando a numerosos vecinos sin suministro eléctrico y con importantes daños materiales.

Las autoridades locales han iniciado las labores de evaluación y asistencia a los afectados mientras continúan las tareas de limpieza y rescate.

Aumenta la tensión en el conflicto

Este nuevo ataque se enmarca en la intensificación de los bombardeos entre Rusia y Ucrania durante las últimas semanas. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto, mientras ambos países mantienen los enfrentamientos en distintos frentes del territorio ucraniano.