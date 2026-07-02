Propuesta de Ocio: 50 años del Grec, La Gran Pantalla y el arte explicado por la ciencia, protagonistas del verano de CaixaForum+

2 Jul 2026 por Redacción Irispress

CaixaForum+ acoge desde el 30 de junio una selección de diez películas del Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores de Barcelona, La Gran Pantalla. Durante un mes, la plataforma ofrecerá algunos de los títulos más representativos que han pasado por el certamen.

El festival reúne historias que muestran nuevas formas de entender el envejecimiento y busca romper los estereotipos asociados a las personas mayores a través del cine.

Historias de vida y superación

Entre las propuestas destaca Jericó, el infinito vuelo de los días, en la que Catalina Mesa retrata a un grupo de mujeres de la localidad colombiana de Jericó y pone en valor su forma de vivir y entender la vida.

En Orgullo vieja, Chema Rodríguez sigue a varias mujeres de entre 68 y 97 años del barrio sevillano de Triana que persiguen un sueño poco habitual: convertirse en monologuistas.

Por su parte, Cien libros juntas, de Marga Melià, muestra la historia de cinco mujeres jubiladas unidas por un club de lectura que ha marcado sus vidas durante una década.

El cine, el arte y la memoria como protagonistas

La selección también incluye Las cinéphilas, de María Álvarez, un documental protagonizado por mujeres jubiladas de Argentina, España y Uruguay cuya pasión por el cine forma parte de su día a día.

En Francesca i l’amor, Alba Sotorra acompaña a una artista que desafía las expectativas sociales sobre la edad y encuentra en el arte y la naturaleza una nueva forma de entender el amor.

Además, llegan dos de las obras más reconocidas de Maite Alberdi: La memoria infinita y El agente topo. Ambas acumulan importantes premios internacionales y nominaciones a los Oscar.

Documentales premiados

La programación incorpora también Mientras seas tú, documental de Claudia Pinto sobre la actriz Carme Elías tras conocer su diagnóstico de alzhéimer. La película fue distinguida con el Goya, el Premio Gaudí y el Premio Lola Gaos al mejor documental.

La oferta se completa con ¿Qué tal, Pascual?, donde Bárbara Brailovsky retrata la vitalidad de un barbero barcelonés de 87 años que continúa trabajando, y Tiempos difíciles. Cantos por los cuidados, de Susanna Helke, una película musical que reivindica unas mejores condiciones para los cuidados y una vejez más digna.