La Policía activa un plan especial para la regularización de migrantes ante la avalancha de solicitudes

La Policía Nacional ha puesto en marcha un plan de choque para hacer frente al elevado volumen de expedientes derivados del proceso extraordinario de regularización de migrantes. Los sindicatos policiales advierten de que el número de solicitudes ha superado ampliamente las previsiones iniciales.

Refuerzo de medios y personal

El dispositivo contempla medidas para agilizar la tramitación de los expedientes y evitar retrasos en un proceso que ha registrado una participación muy superior a la esperada. El objetivo es reforzar la capacidad de atención en las oficinas encargadas de gestionar las solicitudes.

Los representantes sindicales aseguran que la carga de trabajo está tensionando los recursos disponibles y reclaman más personal y medios para responder a la demanda.

Preocupación por los plazos

Los sindicatos alertan de que el elevado número de expedientes podría dificultar el cumplimiento de los plazos previstos si no se adoptan nuevas medidas de refuerzo. También insisten en la necesidad de mejorar la organización y dotar de más recursos a las unidades implicadas.

Uno de los mayores procesos de regularización

La regularización extraordinaria se ha convertido en uno de los mayores procesos administrativos de este tipo en España, con más de un millón de solicitudes registradas. Las administraciones trabajan ahora para dar respuesta al elevado volumen de expedientes y garantizar la tramitación de las peticiones.