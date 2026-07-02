La industria musical española bate récord en 2025 con un impacto económico de 1.902 millones

La industria musical en España alcanzó en 2025 un volumen de negocio de 1.902,3 millones de euros, la cifra más alta registrada hasta la fecha. El sector creció un 9,62% respecto al año anterior, consolidando su recuperación y reforzando su peso en la economía nacional.

Un sector en expansión

El incremento de la facturación responde al buen comportamiento de la música en directo, el consumo de contenidos digitales y el crecimiento de los ingresos procedentes del ‘streaming’. La actividad de festivales, conciertos y grandes giras también ha contribuido a impulsar los resultados del sector.

La evolución confirma la tendencia positiva que la industria musical mantiene en los últimos años tras superar el impacto de la pandemia.

Crecen el empleo y la actividad cultural

El estudio destaca que el crecimiento económico de la música también se traduce en una mayor generación de empleo y en el fortalecimiento de toda la cadena de valor, desde artistas y productores hasta promotores, salas de conciertos y empresas tecnológicas.

Además, la música continúa consolidándose como uno de los principales motores de la industria cultural española.

Perspectivas positivas para 2026

El sector afronta 2026 con previsiones optimistas, apoyado en el aumento del consumo digital y en la buena acogida de los eventos musicales. Los responsables del informe consideran que la industria mantiene un importante potencial de crecimiento tanto en el mercado nacional como en el internacional.