Detenido por una ola de robos y por estafar a un taxista en El Perellonet

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de tres robos cometidos en establecimientos y una vivienda de El Perellonet, en la provincia de Valencia. Al arrestado también se le atribuye una estafa a un taxista, a quien presuntamente no abonó el importe de un servicio.

Tres robos en pocos días

La investigación comenzó tras varias denuncias por robos en locales comerciales y un domicilio de la localidad. Los agentes recopilaron pruebas que permitieron identificar al sospechoso y localizarlo.

Según la investigación, el detenido habría actuado en distintos puntos del municipio, causando daños materiales además de la sustracción de diversos objetos.

También estafó a un taxista

Además de los robos, los investigadores le atribuyen una presunta estafa a un taxista después de realizar un trayecto sin efectuar el pago correspondiente.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición judicial, mientras la Guardia Civil continúa las investigaciones para determinar si puede estar relacionado con otros hechos delictivos registrados en la zona.