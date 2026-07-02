Portada >> Actualidad >> Detenido por una ola de robos y por estafar a un taxista en El Perellonet
Detenido por una ola de robos y por estafar a un taxista en El Perellonet
2 Jul 2026 por Redacción Irispress
La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de tres robos cometidos en establecimientos y una vivienda de El Perellonet, en la provincia de Valencia. Al arrestado también se le atribuye una estafa a un taxista, a quien presuntamente no abonó el importe de un servicio.
Tres robos en pocos días
La investigación comenzó tras varias denuncias por robos en locales comerciales y un domicilio de la localidad. Los agentes recopilaron pruebas que permitieron identificar al sospechoso y localizarlo.
Según la investigación, el detenido habría actuado en distintos puntos del municipio, causando daños materiales además de la sustracción de diversos objetos.
También estafó a un taxista
Además de los robos, los investigadores le atribuyen una presunta estafa a un taxista después de realizar un trayecto sin efectuar el pago correspondiente.
Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición judicial, mientras la Guardia Civil continúa las investigaciones para determinar si puede estar relacionado con otros hechos delictivos registrados en la zona.