Ascienden a 27 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela y desciende a 137 el número de desaparecidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha actualizado el balance de ciudadanos españoles afectados por los terremotos de Venezuela y ha elevado a 27 la cifra de fallecidos. Al mismo tiempo, el número de personas desaparecidas ha descendido hasta las 137, a medida que avanzan las labores de búsqueda e identificación.

Continúan las tareas de rescate

Los equipos de emergencia siguen trabajando en las zonas más afectadas por el seísmo, donde continúan las operaciones para localizar a desaparecidos y asistir a los miles de damnificados. Las autoridades españolas mantienen la coordinación con los servicios venezolanos para atender a los ciudadanos afectados.

El descenso en el número de desaparecidos responde a la localización e identificación de personas durante los últimos días.

Asistencia a las familias

El Ministerio de Exteriores continúa ofreciendo apoyo consular a los familiares de las víctimas y a los españoles que permanecen en las zonas afectadas. Además, mantiene activos los canales de información y asistencia para facilitar las gestiones necesarias.

Una de las mayores tragedias recientes

Los terremotos han provocado miles de víctimas mortales y cuantiosos daños materiales en varias regiones de Venezuela. La comunidad internacional sigue movilizando ayuda humanitaria y equipos especializados para colaborar en las labores de rescate y en la atención a la población afectada.