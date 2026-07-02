Antonio López cuestiona el impacto de la IA en el arte y duda de que mejore la creación humana

2 Jul 2026 por Redacción Irispress

El pintor y escultor Antonio López ha mostrado sus reservas sobre el papel de la inteligencia artificial en el arte y ha asegurado que no cree que esta tecnología mejore lo que ya se ha hecho en el ámbito de la creación artística.

 

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