Antonio López cuestiona el impacto de la IA en el arte y duda de que mejore la creación humana

Defensa del proceso creativo humano

El artista ha reivindicado el valor de la mirada, la experiencia y el trabajo manual en la creación artística. Para López, el arte no depende solo del resultado final, sino también del proceso, la sensibilidad y la relación directa del creador con la obra.

Sus declaraciones se suman al debate abierto en el sector cultural sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en disciplinas como la pintura, la ilustración, la música o el audiovisual.

Un debate cada vez más presente

La irrupción de la IA ha generado opiniones enfrentadas entre artistas, instituciones y profesionales de la cultura. Mientras algunos creadores ven estas herramientas como una oportunidad para explorar nuevos lenguajes, otros advierten del riesgo de banalizar la creación o de reducir el peso de la autoría humana.

Mirada crítica ante la tecnología

Antonio López considera que la tecnología puede tener utilidad en determinados ámbitos, pero mantiene una posición crítica sobre su capacidad para superar la profundidad y la emoción de las obras creadas por artistas. Su reflexión pone el foco en la diferencia entre producir imágenes y construir una obra artística con identidad propia.