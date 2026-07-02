Andalucía supera los 2.000 millones de gasto turístico en mayo tras recibir un 12,7% más de visitantes internacionales

Andalucía recibió un 12,7% más de turistas internacionales durante el mes de mayo en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los visitantes extranjeros realizaron un gasto total de 2.055 millones de euros, consolidando el buen momento del sector turístico en la comunidad.

Crecen las llegadas y el gasto

El incremento de viajeros vino acompañado de un aumento del desembolso realizado durante su estancia, impulsado por una mayor afluencia de visitantes y un mayor gasto medio por turista.

Estos datos refuerzan el peso de Andalucía como uno de los principales destinos turísticos de España, especialmente durante la temporada previa al verano.

El turismo mantiene su impulso

La evolución positiva del turismo internacional confirma la fortaleza del sector, uno de los principales motores de la economía andaluza. La oferta cultural, gastronómica, de sol y playa y de naturaleza continúa atrayendo a millones de visitantes procedentes de distintos mercados.

Las administraciones y el sector turístico confían en que esta tendencia se mantenga durante los próximos meses, coincidiendo con la temporada alta estival.