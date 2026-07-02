Amplio operativo contra la infraestructura del narcotráfico en Isla Cristina y Ayamonte

Las fuerzas de seguridad han desplegado un amplio operativo en los municipios onubenses de Isla Cristina y Ayamonte contra la red de apoyo logístico al narcotráfico. La actuación se centra en desmantelar la infraestructura utilizada por las organizaciones criminales para facilitar el transporte y almacenamiento de droga.

Registros e investigación en marcha

El dispositivo incluye registros en distintos inmuebles y actuaciones dirigidas a localizar embarcaciones, vehículos y otros medios empleados presuntamente por las redes dedicadas al tráfico de estupefacientes.

La operación permanece abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones ni la práctica de detenciones en las próximas horas.

Golpe a las redes de apoyo

Los investigadores buscan desarticular la estructura logística que permite operar a las organizaciones narcotraficantes en la costa de Huelva, una zona estratégica por su proximidad a las rutas de entrada de droga desde el norte de África.

Este tipo de operativos se centra no solo en la incautación de sustancias, sino también en los recursos materiales y humanos que hacen posible la actividad de las redes criminales.

Refuerzo de la lucha contra el narcotráfico

La actuación forma parte de las operaciones que las fuerzas de seguridad desarrollan de manera periódica para combatir el narcotráfico en el litoral andaluz, una de las principales áreas de vigilancia debido a la intensa actividad de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.