Un terremoto de magnitud 3,9 sacude aguas al este de Gran Canaria y se deja sentir en varios municipios

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado un terremoto de magnitud 3,9 con epicentro en aguas situadas al este de Gran Canaria. El seísmo ha sido percibido por vecinos de distintos puntos de la isla, aunque por el momento no se han notificado daños personales ni materiales.

Perceptible en varias zonas

El movimiento sísmico se produjo durante la jornada y fue sentido con distinta intensidad en varios municipios de Gran Canaria. Numerosos ciudadanos comunicaron haber percibido una ligera sacudida, especialmente en edificios de varias plantas.

Según el IGN, el epicentro se localizó en el mar, al este de la isla, y el terremoto alcanzó una magnitud de 3,9.

Sin incidencias destacadas

Los servicios de emergencia no han informado de daños ni de incidencias relevantes relacionadas con el seísmo. Las autoridades mantienen un seguimiento de la actividad sísmica, aunque recuerdan que este tipo de movimientos son relativamente habituales en el entorno del archipiélago canario.

El IGN continúa monitorizando la evolución de la actividad para detectar posibles réplicas o nuevos movimientos en la zona.