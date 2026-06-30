MicroBank destina 36,5 millones de euros a financiar más de 2.300 proyectos de emprendedores sénior, un colectivo en auge

30 Jun 2026 por Sergio Martínez

El emprendimiento sénior gana impulso en España

El emprendimiento sénior continúa creciendo en España, impulsado tanto por la necesidad de encontrar una nueva salida laboral como por el deseo de iniciar un proyecto propio. En este contexto, los microcréditos se consolidan como una herramienta esencial para facilitar financiación a autónomos y microempresas.

Durante 2025, MicroBank, el banco social de CaixaBank, financió 2.303 proyectos liderados por personas de 55 años o más, con una inversión de 36,5 millones de euros. El importe medio de cada operación fue de 15.900 euros, destinado principalmente a fortalecer negocios ya existentes. De hecho, el 77 % de los préstamos sirvió para ampliar empresas y el 23 % para crear nuevos negocios.

Un ejemplo es Helena Prats, quien transformó su experiencia profesional en un espacio colaborativo de belleza en Barcelona, fomentando la colaboración, la innovación y la creación de comunidad entre profesionales del sector.

La brecha de género, todavía presente

Cataluña concentra el mayor número de proyectos financiados, seguida de Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, persiste una diferencia entre hombres y mujeres: el 69,5 % de los proyectos corresponde a emprendedores, frente al 30,5 % liderado por mujeres.

Los sectores con mayor presencia son la hostelería, el transporte, la restauración y otros negocios vinculados a la economía local.

MicroBank también impulsa la formación mediante MicroBank Academy, una plataforma gratuita con cerca de 100 cursos online sobre gestión empresarial, competencias digitales e inteligencia artificial, que en 2025 superó las 50.000 visitas.

MicroBank, banco social de CaixaBank

Como banco social de CaixaBank, MicroBank promueve la inclusión financiera, facilitando el acceso al crédito a personas y negocios con mayores dificultades. Además, trabaja junto a más de 280 entidades sociales y cuenta con el respaldo de instituciones europeas para fomentar el emprendimiento, el desarrollo económico y la creación de proyectos sostenibles.