Los incendios ya han calcinado más de 40.000 hectáreas en España, el 36% de toda la superficie quemada en la UE

30 Jun 2026 por Redacción Irispress

Los incendios forestales han arrasado 40.244 hectáreas en España hasta el 24 de junio, una superficie que representa el 36,2% de toda la extensión afectada por el fuego en la Unión Europea durante este año, según los últimos datos oficiales.

España concentra más de un tercio de la superficie quemada

El balance sitúa a España como uno de los países europeos más castigados por los incendios forestales en lo que va de 2026. Las altas temperaturas, la escasez de precipitaciones y varios episodios de tormentas secas han favorecido la propagación de numerosos fuegos durante las últimas semanas.

Las comunidades más afectadas continúan desplegando importantes operativos para controlar los incendios activos y evitar nuevos focos.

Un verano de alto riesgo

Las autoridades advierten de que el periodo de mayor riesgo apenas acaba de comenzar y recuerdan que las condiciones meteorológicas previstas para las próximas semanas podrían favorecer nuevos incendios.

Por ello, insisten en extremar las precauciones en zonas forestales y en evitar cualquier actividad que pueda provocar un fuego.

Llamamiento a la prevención

Los servicios de extinción subrayan que la prevención sigue siendo la principal herramienta para reducir el impacto de los incendios forestales. Además del trabajo de los equipos de emergencia, recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana para detectar rápidamente cualquier conato y alertar a los servicios de emergencia.