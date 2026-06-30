La representación audiovisual de los jóvenes en España no refleja su diversidad, según un estudio

La representación de la juventud en las producciones audiovisuales españolas continúa ofreciendo una imagen limitada y poco diversa de la realidad, según concluye un estudio presentado este lunes. El informe señala que muchos colectivos siguen estando infrarrepresentados o aparecen ligados a estereotipos.

Persisten los estereotipos

La investigación analiza cómo aparecen retratados los jóvenes en películas, series y otros contenidos audiovisuales, y concluye que predominan perfiles homogéneos que no reflejan la pluralidad social, cultural y económica de la juventud española.

El estudio destaca que aspectos como el origen, la discapacidad, la diversidad étnica, la orientación sexual o las diferentes realidades familiares siguen teniendo una presencia reducida o poco representativa en la ficción.

Una representación con impacto

Los autores advierten de que el modo en que los jóvenes son retratados en el audiovisual influye en la construcción de referentes y en la percepción social de determinados colectivos. Por ello, consideran necesario impulsar narrativas más inclusivas y personajes que reflejen mejor la realidad de la sociedad actual.

Además, subrayan que una mayor diversidad en las producciones beneficia tanto a la industria como al público, al favorecer historias más cercanas y representativas.

Apuesta por una mayor inclusión

El informe anima al sector audiovisual a reforzar la presencia de perfiles diversos tanto delante como detrás de las cámaras. Según sus responsables, avanzar hacia una representación más plural contribuirá a combatir prejuicios y a ofrecer una imagen más fiel de la juventud española.