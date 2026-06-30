La ONU alerta de que se agota el tiempo para encontrar supervivientes tras los terremotos de Venezuela

30 Jun 2026 por Redacción Irispress

La Organización de las Naciones Unidas ha advertido de que el periodo crítico para localizar supervivientes entre los escombros tras los terremotos que han sacudido Venezuela se está reduciendo rápidamente, a medida que avanzan las horas desde el desastre.

Las labores de rescate continúan

Los equipos de emergencia mantienen las operaciones de búsqueda en las zonas más afectadas con el apoyo de personal especializado y maquinaria pesada. Sin embargo, la ONU recuerda que las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen conforme transcurre el tiempo.

Las tareas se concentran especialmente en edificios colapsados y áreas donde todavía podría haber personas atrapadas.

Crisis humanitaria en marcha

Además del rescate de supervivientes, los organismos internacionales trabajan para atender las necesidades más urgentes de la población afectada. El terremoto ha dejado miles de personas sin hogar y ha provocado importantes daños en viviendas, hospitales, carreteras e infraestructuras básicas.

La ONU coordina el envío de ayuda humanitaria, que incluye alimentos, agua potable, material sanitario y refugios temporales para los damnificados.

Llamamiento a reforzar la ayuda

El organismo internacional ha reiterado la necesidad de mantener el apoyo a las labores de emergencia y reconstrucción, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para movilizar recursos que permitan atender a las personas afectadas por una de las mayores catástrofes naturales registradas en el país en los últimos años.