La Fundación ”la Caixa” ofrece un verano de ocio educativo a más de 30.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad

30 Jun 2026 por Sergio Martínez

CaixaProinfancia impulsa un verano con más oportunidades

El programa CaixaProinfancia de la Fundación «la Caixa» pone en marcha este verano una amplia oferta de campamentos, colonias urbanas y actividades educativas para más de 30.000 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en toda España. La iniciativa busca garantizar el acceso a un ocio educativo, especialmente durante el verano, un periodo en el que muchas familias afrontan mayores dificultades económicas y de conciliación.

Entre los meses de junio y septiembre, los menores podrán participar de forma gratuita en actividades organizadas junto a una extensa red de entidades sociales. Estas propuestas combinan deporte, cultura, creatividad, convivencia y acompañamiento socioeducativo, favoreciendo el desarrollo de habilidades como la autonomía, la empatía, la autoestima y el trabajo en equipo.

Como novedad este año, el programa incorpora ¡Campamentos a Escena!, una actividad basada en dinámicas teatrales que culmina con la representación de una obra creada por los propios participantes. Esta experiencia fomenta la creatividad, la expresión emocional, la cooperación y la cohesión social, reforzando el aprendizaje a través del juego y la participación.

Apoyo integral y sostenido a las familias

CaixaProinfancia está dirigido a familias vulnerables con hijos de entre 0 y 18 años y apuesta por un modelo de intervención integral. Además del ocio educativo, ofrece refuerzo escolar, apoyo psicosocial, orientación familiar y ayudas para cubrir necesidades básicas, con el objetivo de romper el ciclo de la pobreza infantil.

Durante el último año, el programa ha acompañado a más de 67.000 menores gracias al trabajo conjunto de más de 475 entidades sociales repartidas por todo el país. Asimismo, la Fundación también impulsa la convocatoria Más Infancia, que permitirá que otros 2.000 niños y adolescentes disfruten de actividades educativas durante el verano.

La fuerza de las oportunidades

La Fundación «la Caixa» continúa reforzando su compromiso con la infancia y la juventud mediante programas que favorecen la igualdad de oportunidades. Cada año, más de 140.000 niños, niñas y jóvenes reciben apoyo a través de iniciativas educativas y sociales. En 2026, la entidad destinará más de 700 millones de euros a proyectos de transformación social dirigidos a quienes más lo necesitan.