Irán condiciona el acuerdo con EE.UU. al cumplimiento del memorando bilateral

El presidente de Irán ha asegurado que su país cumplirá los compromisos adquiridos con Estados Unidos siempre que Washington respete lo establecido en el memorando suscrito entre ambas partes. El mandatario ha defendido que la continuidad del entendimiento dependerá de que ambas partes actúen conforme a lo pactado.

Llamamiento al cumplimiento mutuo

El jefe del Ejecutivo iraní ha insistido en que Teherán está dispuesto a mantener sus obligaciones, aunque ha recalcado que espera la misma actitud por parte de Estados Unidos. Según ha señalado, el memorando constituye la base sobre la que debe desarrollarse la nueva etapa de relaciones entre ambos países.

Las declaraciones llegan en un momento de acercamiento diplomático tras años de tensiones, marcado por recientes contactos para avanzar en cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní y el alivio de las sanciones.

Un proceso aún abierto

Pese al tono conciliador, ambas partes mantienen diferencias sobre varios aspectos del acuerdo. El Gobierno iraní considera imprescindible que Washington aplique íntegramente los compromisos asumidos antes de dar nuevos pasos en la cooperación bilateral.

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de las conversaciones, al considerar que un entendimiento entre ambos países podría contribuir a rebajar la tensión en Oriente Próximo y favorecer la estabilidad en la región.