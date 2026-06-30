El Supremo plantea consultar al TJUE la regularización de migrantes por su posible choque con la normativa europea

El Tribunal Supremo ha propuesto elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aclarar si la regularización extraordinaria de migrantes impulsada en España puede entrar en conflicto con la normativa comunitaria.

Dudas sobre el encaje legal

La iniciativa del Supremo busca determinar si el procedimiento de regularización se ajusta al marco europeo en materia de inmigración y residencia de personas extranjeras. El tribunal considera necesario despejar posibles dudas jurídicas antes de resolver definitivamente sobre el asunto.

Impacto sobre el proceso

La consulta al TJUE podría tener consecuencias sobre la aplicación de la medida, especialmente si el tribunal europeo aprecia alguna incompatibilidad con la legislación de la Unión Europea.

Mientras tanto, el proceso sigue bajo análisis judicial en un contexto de debate político y social sobre el alcance de la regularización y sus efectos sobre miles de personas migrantes.