El Gobierno destina 200 millones a mejorar la climatización y eficiencia energética de los colegios

30 Jun 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno ha aprobado una partida de 200 millones de euros para actuaciones de climatización y mejora de la eficiencia energética en centros educativos. El objetivo es adaptar los colegios a temperaturas cada vez más extremas y reducir el consumo energético.

 

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