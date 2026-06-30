El Gobierno destina 200 millones a mejorar la climatización y eficiencia energética de los colegios

Aulas mejor preparadas frente al calor

Las ayudas permitirán financiar mejoras como sistemas de climatización, aislamiento térmico, ventilación, toldos, zonas de sombra o renovación de instalaciones energéticas.

La medida busca mejorar el confort del alumnado y del profesorado, especialmente en los meses de más calor, cuando muchos centros registran temperaturas elevadas en aulas y patios.

Ahorro y sostenibilidad

El plan también pretende reducir la factura energética de los colegios y avanzar hacia edificios más sostenibles. Las actuaciones se dirigirán a centros que necesiten adaptar sus instalaciones para garantizar mejores condiciones durante todo el curso.

Con esta inversión, el Ejecutivo refuerza su apuesta por modernizar las infraestructuras educativas y responder a los efectos del cambio climático en los centros escolares.