Ascienden a 25 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2026 tras confirmarse el caso de Sevilla

Tras analizar las circunstancias del suceso, el Ministerio ha incorporado el asesinato al registro oficial de víctimas mortales por violencia de género. Con esta confirmación, la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas continúa aumentando durante el presente año.

Las autoridades han trasladado su apoyo y condolencias a la familia y al entorno de la víctima, al tiempo que han reiterado su compromiso en la lucha contra esta forma de violencia.

Llamamiento a denunciar

El Gobierno ha recordado la importancia de denunciar cualquier situación de violencia de género y de utilizar los recursos de protección y atención disponibles para las víctimas.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de reforzar la prevención, la sensibilización y la coordinación entre administraciones para combatir la violencia machista y evitar nuevos casos.

Recursos de ayuda

Las instituciones recuerdan que las víctimas de violencia de género disponen de servicios gratuitos de atención, asesoramiento y protección durante las 24 horas del día, además de recursos específicos para familiares y personas del entorno que detecten situaciones de riesgo.