Un instituto de Badajoz y dos colegios de Barcelona, finalistas de los Premios a los Mejores Colegios del Mundo 2026

25 Jun 2026 por Redacción Irispress

Tres centros educativos españoles han sido seleccionados entre los finalistas de los Premios a los Mejores Colegios del Mundo 2026, organizados por la plataforma T4 Education. Se trata del IES Alba Plata, en Badajoz, y de los centros barceloneses Colegio Montserrat y Learnlife, lo que supone el mayor número de centros españoles preseleccionados en una misma edición de estos galardones.

Reconocimiento a la innovación educativa

Cada uno de los tres centros compite en una categoría distinta. El IES Alba Plata ha sido nominado por sus proyectos de economía circular y sostenibilidad impulsados por el alumnado; el Colegio Montserrat opta al premio en la categoría de Colaboración con la Comunidad gracias a su modelo educativo que implica activamente a las familias y fomenta el emprendimiento social; mientras que Learnlife figura entre los finalistas en Innovación por su metodología basada en el aprendizaje personalizado y el desarrollo de competencias para el futuro.

Ganadores en noviembre

Los Premios a los Mejores Colegios del Mundo reconocen iniciativas educativas con impacto tanto dentro como fuera del aula. Los vencedores de las cinco categorías serán elegidos por un jurado internacional y se darán a conocer el próximo mes de noviembre. Paralelamente, los 50 centros finalistas participan en una votación pública para decidir el Premio de la Elección de la Comunidad.

Cita internacional en Londres

Los colegios e institutos ganadores y finalistas serán invitados a participar en la Cumbre Mundial de Centros Educativos, que se celebrará en Londres en enero de 2027. El encuentro reunirá a responsables educativos, expertos y representantes institucionales para compartir experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la enseñanza.