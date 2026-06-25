Más de 30 muertos y 700 heridos tras un doble terremoto en Venezuela

Al menos 30 personas han fallecido y más de 700 han resultado heridas como consecuencia del doble terremoto que ha sacudido Venezuela, según el balance provisional facilitado por las autoridades. La cifra no incluye todavía los datos procedentes del estado de La Guaira, declarado «zona de desastre» debido a la magnitud de los daños.

Amplios daños materiales

Los dos seísmos provocaron el derrumbe de edificios, daños en viviendas, carreteras e infraestructuras públicas, además de cortes en el suministro eléctrico y en las comunicaciones en distintas regiones del país.

Los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros en busca de posibles supervivientes, por lo que no se descarta que el número de víctimas aumente en las próximas horas.

La Guaira, la zona más afectada

Las autoridades venezolanas han declarado el estado de La Guaira como zona de desastre, al considerar que concentra algunos de los daños más graves ocasionados por el terremoto. Las labores de evaluación continúan en esta región, donde aún no se ha podido cuantificar el número total de fallecidos, heridos y personas desaparecidas.

El Gobierno ha desplegado efectivos de protección civil, fuerzas de seguridad y personal sanitario para atender a la población afectada y coordinar las tareas de rescate.

Ayuda y evaluación de daños

Las autoridades han habilitado refugios temporales para las personas que han perdido sus viviendas y trabajan en la distribución de agua, alimentos y material de primera necesidad.

Mientras tanto, los servicios geológicos mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas réplicas, al tiempo que continúan las inspecciones para determinar el alcance de los daños materiales y el impacto definitivo del doble seísmo.