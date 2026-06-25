María Corina Machado y Edmundo González piden ayuda internacional para Venezuela tras los terremotos

Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye a Venezuela tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado decenas de fallecidos, cientos de heridos y graves daños materiales.

Llamamiento a la solidaridad internacional

Machado y González han solicitado la movilización de ayuda humanitaria urgente para atender a las personas afectadas por el desastre, especialmente en las regiones más castigadas por los seísmos. Ambos dirigentes han subrayado la necesidad de facilitar el acceso a alimentos, agua potable, medicamentos, material sanitario y equipos de rescate.

Asimismo, han reclamado que la asistencia internacional pueda llegar de forma rápida y efectiva a las zonas damnificadas.

Preocupación por la capacidad de respuesta

Los dirigentes opositores han expresado su preocupación por la magnitud de la emergencia y por la capacidad de las autoridades para hacer frente a las consecuencias del desastre. En este sentido, han pedido la colaboración de organismos internacionales y de países aliados para reforzar las tareas de asistencia y reconstrucción.

Las labores de búsqueda de supervivientes y evaluación de daños continúan en distintas regiones del país, mientras los equipos de emergencia trabajan para atender a la población afectada.

Emergencia nacional

Los terremotos han provocado importantes daños en infraestructuras, viviendas y servicios básicos, obligando a miles de personas a abandonar sus hogares. La oposición ha insistido en que la prioridad debe ser la atención a las víctimas y la coordinación de todos los recursos disponibles para afrontar una de las mayores emergencias naturales registradas en Venezuela en los últimos años.