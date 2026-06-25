Los españoles gastaron 2.782 millones en clases particulares en el curso 2023/2024

Las familias españolas destinaron un total de 2.782 millones de euros a clases particulares durante el curso 2023/2024, según un informe que revela el creciente peso del refuerzo educativo fuera del aula. El estudio señala además que uno de cada dos alumnos recibió algún tipo de apoyo académico durante ese periodo.

El refuerzo escolar gana protagonismo

Las clases particulares continúan consolidándose como un recurso habitual para mejorar el rendimiento académico, preparar exámenes o reforzar materias con mayores dificultades. El informe refleja que esta práctica está ampliamente extendida entre estudiantes de distintas etapas educativas, desde Primaria hasta Bachillerato.

Entre las asignaturas con mayor demanda figuran Matemáticas, Lengua, Inglés y las materias científicas, aunque también aumentan las clases orientadas a la preparación de pruebas de acceso y exámenes oficiales.

Un importante esfuerzo económico para las familias

El gasto de 2.782 millones de euros pone de manifiesto el importante desembolso que realizan los hogares españoles para complementar la educación de sus hijos. Los autores del estudio advierten de que esta situación puede generar desigualdades entre quienes pueden asumir este coste y quienes no disponen de recursos suficientes.

El informe también destaca que el recurso a clases particulares responde tanto a la búsqueda de mejores resultados académicos como a la necesidad de compensar dificultades de aprendizaje o reforzar contenidos impartidos en los centros educativos.

Debate sobre la equidad educativa

Los datos reabren el debate sobre el acceso a los apoyos educativos y el papel que desempeñan las clases particulares dentro del sistema educativo. Diversos expertos consideran necesario reforzar los programas de apoyo escolar en los centros para reducir la dependencia de este tipo de servicios externos.

Mientras tanto, el mercado de las clases particulares continúa creciendo y se mantiene como uno de los principales sectores vinculados a la educación complementaria en España.