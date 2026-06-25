La ola de calor pierde intensidad y llegan tormentas al norte, aunque el nordeste seguirá rozando los 39 grados

25 Jun 2026 por Redacción Irispress

La ola de calor comienza a remitir en buena parte de España con un descenso progresivo de las temperaturas y la llegada de tormentas al norte peninsular. Sin embargo, el calor continuará siendo intenso en el nordeste, donde los termómetros todavía podrán alcanzar los 39 grados durante la jornada.

Seis comunidades continúan en aviso

Aunque el episodio de calor extremo entra en su fase final, seis comunidades autónomas mantienen avisos meteorológicos por altas temperaturas. Las máximas más elevadas se registrarán en zonas de Aragón, Cataluña, Baleares y otros puntos del valle del Ebro, donde el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego.

Tormentas en el norte

El cambio de tiempo favorecerá la aparición de tormentas en el norte y noroeste de la Península, especialmente en áreas de Galicia, Asturias, Castilla y León y el País Vasco. En algunos puntos podrán ir acompañadas de chubascos intensos, aparato eléctrico y rachas fuertes de viento.

Descenso gradual de las temperaturas

La entrada de una masa de aire más fresca permitirá que las temperaturas desciendan de forma progresiva en gran parte del país. Aun así, el alivio no será inmediato en el este peninsular y Baleares, donde el calor persistirá durante los próximos días, aunque con valores más propios del verano que de una ola de calor.