El Vaticano inicia la restauración de la Logia de Rafael, escenario de encuentros entre papas y jefes de Estado

El Vaticano ha iniciado los trabajos de restauración de la Logia de Rafael, uno de los espacios más emblemáticos del Palacio Apostólico y utilizado habitualmente para la recepción de papas, presidentes y otras autoridades internacionales.

Conservación de un espacio histórico

La intervención tiene como objetivo preservar el valor artístico e histórico de la logia, decorada con frescos inspirados en los diseños del pintor renacentista Rafael y considerada una de las joyas del patrimonio artístico vaticano.

Los trabajos permitirán restaurar elementos arquitectónicos y pictóricos afectados por el paso del tiempo, garantizando su conservación para las futuras generaciones.

Lugar de recepción de líderes internacionales

La Logia de Rafael forma parte del recorrido oficial del Palacio Apostólico y ha servido durante décadas como escenario para la recepción de jefes de Estado, representantes diplomáticos y otras personalidades que visitan la Santa Sede.

Su relevancia institucional se suma a su valor artístico, convirtiéndola en uno de los espacios más representativos del Vaticano.

Compromiso con el patrimonio

La restauración se enmarca en el programa de conservación del patrimonio impulsado por el Vaticano, que desarrolla periódicamente actuaciones para preservar edificios, obras de arte y espacios históricos de gran valor cultural.

Con esta intervención, la Santa Sede busca garantizar la protección de uno de los conjuntos artísticos más destacados del Renacimiento italiano, manteniendo al mismo tiempo su uso para los actos oficiales y protocolarios de mayor relevancia.