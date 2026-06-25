El Teatro Real despide la temporada 2025/2026 con ‘Il Trovatore’, una de las grandes obras de Verdi

25 Jun 2026 por Redacción Irispress

El Teatro Real cerrará su temporada 2025/2026 con una nueva producción de la ópera Il Trovatore, una de las composiciones más célebres de Giuseppe Verdi y considerada por la dirección artística como el mayor éxito del compositor italiano.

 

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