El Teatro Real despide la temporada 2025/2026 con ‘Il Trovatore’, una de las grandes obras de Verdi

Una obra marcada por la pasión y la venganza

La ópera, estrenada en 1853, combina una intensa historia de amor, rivalidad y venganza con algunas de las páginas musicales más reconocidas del repertorio operístico. Ambientada en la España medieval, la trama gira en torno a los enfrentamientos entre dos rivales cuya historia está marcada por secretos familiares y un trágico destino.

Entre sus momentos más emblemáticos figura el célebre coro de los gitanos, una de las piezas más populares de la historia de la ópera.

Broche final a la temporada

Con esta producción, el Teatro Real pone el punto final a una temporada que ha reunido grandes títulos del repertorio lírico y nuevas propuestas escénicas, consolidando su apuesta por combinar obras clásicas con producciones contemporáneas.

La institución continúa reforzando su programación con el objetivo de atraer tanto al público habitual como a nuevos espectadores, manteniendo su posición como uno de los principales referentes operísticos de Europa.

Un clásico imprescindible

Il Trovatore ocupa un lugar destacado dentro del catálogo de Verdi y forma parte de la denominada «trilogía popular» del compositor, junto a Rigoletto y La Traviata. Su combinación de intensidad dramática, grandes interpretaciones vocales y una partitura repleta de melodías memorables la convierten en una de las óperas más representadas en los escenarios de todo el mundo.