El Gobierno propone reducir las ratios en Educación Infantil con un máximo de ocho alumnos por aula

25 Jun 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno ha planteado una nueva regulación para la Educación Infantil que fija límites máximos al número de alumnos por aula. La propuesta establece un máximo de cuatro niños menores de un año, seis entre uno y dos años y ocho entre dos y tres años por unidad educativa.

Mejor atención en los primeros años

La iniciativa busca mejorar la calidad de la atención educativa y asistencial durante la primera etapa de la infancia, favoreciendo una atención más individualizada y adaptada a las necesidades de cada menor.

Según el Ejecutivo, la reducción de las ratios permitirá reforzar el acompañamiento en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños, además de mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales del sector.

Nuevos estándares para las escuelas infantiles

La propuesta forma parte de un proyecto de regulación de las escuelas infantiles que también contempla requisitos relacionados con los espacios, la seguridad, la accesibilidad y la cualificación del personal.

El objetivo es establecer criterios homogéneos para todos los centros que atienden a menores de entre cero y tres años, con el fin de garantizar unos estándares mínimos de calidad en todo el territorio.

Pendiente de aprobación

La medida deberá completar su tramitación antes de entrar en vigor. Durante este proceso, las comunidades autónomas y los sectores implicados podrán presentar observaciones sobre el texto.

De aprobarse en los términos planteados, la nueva normativa supondrá una reorganización para numerosos centros de Educación Infantil, que deberán adaptar sus ratios y recursos a los nuevos límites establecidos por el Gobierno.