Desarticulan en Murcia un taller que manipulaba cuentakilómetros para estafar con la venta de coches

25 Jun 2026 por Redacción Irispress

La Policía ha desmantelado en la Región de Murcia un taller presuntamente dedicado a manipular los cuentakilómetros de vehículos de segunda mano para aumentar su valor de mercado y venderlos como si hubieran recorrido muchos menos kilómetros de los reales.

Investigación por fraude en la venta de coches

La operación se inició tras detectarse varias irregularidades en la compraventa de automóviles usados. Las pesquisas permitieron descubrir que los investigados alteraban el kilometraje de los vehículos antes de ponerlos a la venta, ofreciendo una imagen engañosa sobre su estado y vida útil.

Los compradores adquirían los coches creyendo que tenían un desgaste inferior al real, lo que incrementaba artificialmente su precio.

Varios vehículos afectados

Durante la operación, los agentes inspeccionaron el taller e intervinieron diversa documentación y equipos presuntamente utilizados para modificar los cuentakilómetros electrónicos de los vehículos.

La investigación continúa abierta para determinar el número total de automóviles afectados y el alcance económico del fraude, así como para identificar a todas las personas implicadas en la trama.

Recomendaciones a los compradores

Las autoridades recuerdan la importancia de comprobar el historial de mantenimiento y las inspecciones técnicas de los vehículos de segunda mano antes de formalizar una compra. También aconsejan revisar la documentación y acudir a profesionales de confianza para detectar posibles manipulaciones.

Los investigados deberán responder ahora ante la justicia por los presuntos delitos relacionados con estafa y falsificación, mientras continúa el análisis de los vehículos y de la documentación incautada durante la operación.