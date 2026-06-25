Cruz Roja alerta del impacto de las ‘fake news’ en las ONG y recuerda el acoso a voluntarios durante la dana

Cruz Roja Española ha advertido del creciente impacto que tienen las noticias falsas sobre las organizaciones humanitarias y ha señalado como ejemplo lo ocurrido durante la dana, cuando algunos de sus voluntarios fueron objeto de campañas de desinformación, insultos y episodios de acoso mientras participaban en las labores de emergencia.

La desinformación dificulta la respuesta humanitaria

La organización explica que la difusión de informaciones falsas durante situaciones de crisis puede generar desconfianza entre la población, dificultar la coordinación de los equipos de emergencia y poner en riesgo el trabajo de quienes prestan asistencia sobre el terreno.

Según Cruz Roja, este tipo de contenidos se propagan con rapidez a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, complicando la gestión de emergencias y la comunicación con la ciudadanía.

El caso de la dana

Como ejemplo, la organización ha recordado la actuación de sus equipos durante la dana, cuando algunos voluntarios sufrieron acoso verbal y fueron señalados por mensajes falsos que cuestionaban su labor o difundían información errónea sobre la gestión de la emergencia.

Cruz Roja subraya que estos episodios tuvieron un impacto emocional en parte del personal voluntario y dificultaron el desarrollo de algunas intervenciones.

Llamamiento a verificar la información

La organización hace un llamamiento a la ciudadanía para consultar únicamente fuentes oficiales y contrastar cualquier información antes de compartirla, especialmente durante situaciones de emergencia.

Asimismo, insiste en que combatir la desinformación es una responsabilidad compartida y resulta esencial para garantizar una respuesta eficaz ante catástrofes, proteger a los equipos humanitarios y ofrecer una atención adecuada a las personas afectadas.