Urtasun anuncia un Foro Internacional para la Cultura Palestina que se celebrará en julio en Madrid

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado la celebración del Foro Internacional para la Cultura Palestina, un encuentro que tendrá lugar el próximo mes de julio en Madrid con el objetivo de dar visibilidad a la creación artística y cultural palestina.

Un espacio de encuentro y diálogo

Según ha explicado el Ministerio de Cultura, el foro reunirá a artistas, escritores, investigadores, gestores culturales y representantes institucionales para reflexionar sobre el papel de la cultura como herramienta de diálogo, identidad y cooperación internacional.

La iniciativa incluirá mesas redondas, conferencias, actividades culturales y encuentros profesionales orientados a fomentar el intercambio de experiencias y el conocimiento de la realidad cultural palestina.

Apoyo a la creación cultural

Urtasun ha destacado la importancia de respaldar la diversidad cultural y de promover espacios que permitan visibilizar el trabajo de creadores procedentes de distintos contextos. El foro pretende servir además como plataforma para fortalecer la colaboración entre instituciones y agentes culturales internacionales.

Madrid, sede del encuentro

La capital española acogerá este evento internacional en un contexto marcado por el creciente interés de numerosas instituciones culturales por impulsar iniciativas de cooperación y diálogo intercultural.

La organización prevé la participación de representantes de distintos países y entidades vinculadas al ámbito cultural, convirtiendo el encuentro en una de las principales citas internacionales sobre cultura palestina celebradas este año en Europa.