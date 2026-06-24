Luz verde a la reforma del Reglamento de Circulación que fija en 15 años la edad mínima para conducir patinetes

24 Jun 2026 por Redacción Irispress

La reforma introduce cambios dirigidos a mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal. Entre las novedades destaca la fijación de una edad mínima común para el uso de patinetes eléctricos, una cuestión que hasta ahora dependía en muchos casos de normativas municipales.

El objetivo es reducir los riesgos asociados al uso de estos vehículos por menores de edad y aumentar la seguridad en las vías urbanas.

Mayor seguridad vial

Las autoridades consideran que la medida contribuirá a disminuir la siniestralidad y a fomentar un uso más responsable de los patinetes eléctricos, cuyo número ha crecido notablemente en los últimos años en las ciudades españolas.

La reforma se enmarca en una estrategia más amplia para adaptar la normativa de tráfico a las nuevas formas de movilidad urbana y a la aparición de vehículos que no estaban contemplados cuando se elaboraron muchas de las reglas actuales.

Pendientes de su aplicación

Una vez completada la tramitación normativa, las nuevas disposiciones pasarán a formar parte del Reglamento General de Circulación y serán de aplicación en todo el país. Las administraciones confían en que los cambios aporten mayor claridad jurídica y faciliten el cumplimiento de las normas por parte de los usuarios.

La regulación de los vehículos de movilidad personal se ha convertido en uno de los principales retos de la seguridad vial en las ciudades, debido al rápido crecimiento de su uso y a la necesidad de compatibilizarlo con el resto de medios de transporte.