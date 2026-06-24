Líbano impulsará con apoyo de la ONU la documentación de los daños causados en el sur del país desde 2023

24 Jun 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno de Líbano ha anunciado la creación de un equipo respaldado por la Organización de las Naciones Unidas para documentar los daños y la destrucción registrados en el sur del país desde 2023, en el marco de los enfrentamientos y episodios de violencia que han afectado a la zona fronteriza.

Objetivo: evaluar el impacto de los daños

Las autoridades libanesas han señalado que el equipo tendrá la misión de recopilar información sobre los efectos del conflicto en infraestructuras, viviendas, servicios públicos, terrenos agrícolas y patrimonio local, con el fin de elaborar un registro detallado de las pérdidas sufridas.

La documentación servirá además para apoyar futuras labores de reconstrucción y para trasladar a organismos internacionales una evaluación precisa de la situación sobre el terreno.

Cooperación con Naciones Unidas

El proyecto contará con la participación de expertos y técnicos especializados, que trabajarán en coordinación con organismos de la ONU y con instituciones nacionales. Las autoridades esperan que el informe resultante contribuya a movilizar recursos y apoyo internacional para las comunidades afectadas.

El sur del Líbano ha sido escenario de frecuentes intercambios de fuego y operaciones militares desde finales de 2023, provocando desplazamientos de población y daños materiales en numerosas localidades.

Reconstrucción y asistencia

El Ejecutivo libanés considera que disponer de una evaluación exhaustiva será fundamental para planificar la recuperación de las zonas afectadas y atender las necesidades de la población. Asimismo, confía en que el trabajo del equipo facilite futuras iniciativas de cooperación internacional destinadas a la reconstrucción y al desarrollo de la región.